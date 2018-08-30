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16:46, 30 августа 2018 316
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Все рязанские школы и детсады подготовили к учебному году — мэрия

Все рязанские школы и детсады подготовили к учебному году — мэрия

В четверг, 30 августа, депутаты городской думы рассмотрели информацию мэрии о подготовке образовательных учреждений Рязани к 2018-2019 учебному году.

Согласно отчету, в 2018 году на капремонт школ, детсадов и учреждений допобразований потратили 120 миллионов. По сравнению с прошлым годом, сумма увеличилось вдвое.

Кроме того, 42 миллиона рублей потратили на долги за капремонт прошлого года.

На выделенные деньги в школах и детсадах поменяли окна, заасфальтировали дороги, отремонтировали туалеты, медкомнаты, снесли аварийные деревья, установили камеры видеонаблюдения и подготовили к отопительному сезону.

Отмечается, что все образовательные учреждения Рязани готовы к началу учебного года.


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