В четверг, 30 августа, депутаты городской думы рассмотрели информацию мэрии о подготовке образовательных учреждений Рязани к 2018-2019 учебному году.
Согласно отчету, в 2018 году на капремонт школ, детсадов и учреждений допобразований потратили 120 миллионов. По сравнению с прошлым годом, сумма увеличилось вдвое.
Кроме того, 42 миллиона рублей потратили на долги за капремонт прошлого года.
На выделенные деньги в школах и детсадах поменяли окна, заасфальтировали дороги, отремонтировали туалеты, медкомнаты, снесли аварийные деревья, установили камеры видеонаблюдения и подготовили к отопительному сезону.
Отмечается, что все образовательные учреждения Рязани готовы к началу учебного года.