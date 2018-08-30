Рязанский городской транспорт получил 35 миллионов на льготников. В четверг, 30 августа, депутаты гордумы рассмотрели изменения в местный бюджет.
«Автоколонна-1310» и УРТ получили компенсацию за перевозки льготных категорий граждан. 35 миллионов рублей пойдут от продажи городского имущества.
Также поправки в казне связаны с поступившими средствами из областного бюджета в размере 214,7 миллионов рублей.
Из них 105 миллионов выделят на благоустройство дворов, 109,7 — на реконструкцию детсадов.
Кроме того, в рамках перераспределения средств 1,5 миллиона направят на реконструкцию моста через речку Лыбедь на улице Ленина, 300 тысяч — на проектную документацию по ремонту кровли музея-усадьбы академика Павлова.
Еще 3,5 миллиона направят на ремонт кровли Дворца молодежи, а 4,7 миллионов — на подготовку к отопительному сезону образовательных учреждений.
Также 1,7 миллиона пойдут на удаление аварийных деревьев и работы по перекладке коллектора ливневки, 2,5 миллионов — на оборудование светофорами пешеходных переходов на улицах Горького и Соборной.