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18:58, 3 августа 2018 1 172
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Выдающихся рязанцев наградили в День города. Фото

Выдающихся рязанцев наградили в День города. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 3 августа, в театре драмы прошел прием руководства Рязани в честь Дня города. По традиции рязанцы зашли в здание по красной дорожке, а на входе их встречали и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов и глава города Владислав Фролов.

В театре встреча началась с лазерного шоу и видеоролика про Рязань. Со сцены зампред правительства Сергей Филимонов поздравил собравшихся с Днем города.

«Рязань — древний город со славными традициями. Здесь живут инициативные, творческие и интересные люди. Мы по праву гордимся рязанцами-защитниками родины, учеными, художниками и писателями. Рязанцы должны не только гордится своим прошлым, но и настоящим, чтобы уверенно смотреть в будущее», — отметил Филимонов.

Владислав Фролов и Сергей Карабасов вручили звание почетного гражданина Рязани — ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Инюцыну. Он работает научным сотрудником в Рязанском музее истории воздушно-десантных войск, является полковником в отставке, заслуженным работником культуры России.

Владислав Фролов поздравил «лучших из лучших» за «беззаветный труд на благо города». «Наша Рязань — это не только парки, улицы и скверы. Прежде всего, это сами горожане, которые делают город удобнее и комфортнее для жизни», — подчеркнул глава города.

В праздник он пожелал рязанцами крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Фролов и Карабасов также наградили 11 рязанцев медалями Надежды Чумаковой. В этом году их получили: Александра Тиняева, Елена Кузякова, Александр Сапрыкин, Галина Вейс, Наталья Антипова, Валерия Чернышова, Екатерина Филиппова, Наталья Каревская, Наталья Барышова, Галина Михель и Владимир Ермаков.

«В День рождения принято дарить подарки и один из них — новая площадь Ленина, где 4 августа пройдут торжества. Нас всех объединяет любовь в городу. Каждый из нас старается, чтобы наша Рязань развивалась, чтобы в ней было комфортно жить», — заключил Карабасов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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