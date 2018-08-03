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13:57, 3 августа 2018 177
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В Рязани осудили использовавшего Telegram «закладчика»

В Рязани осудили использовавшего Telegram «закладчика»

В Рязани осудили использовавшего Telegram «закладчика». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

28 ноября 2016 года мужчина при помощи ммессенджера узнал адрес «тайника», из которого он забрал расфасованные наркотики. 1 декабря рязанец спрятал два грамма запрещенных веществ в «тайнике», а еще пять граммов оставил дома.

Полицейские изъяли у злоумышленника всю партию наркотиков.

Рязанца признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30, пункта «а, г» части 4 статьи 228.1 УК. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.


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