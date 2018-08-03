В Рязани осудили использовавшего Telegram «закладчика». Об этом
28 ноября 2016 года мужчина при помощи ммессенджера узнал адрес «тайника», из которого он забрал расфасованные наркотики. 1 декабря рязанец спрятал два грамма запрещенных веществ в «тайнике», а еще пять граммов оставил дома.
Полицейские изъяли у злоумышленника всю партию наркотиков.
Рязанца признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30, пункта «а, г» части 4 статьи 228.1 УК. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.