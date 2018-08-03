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15:05, 3 августа 2018 89

В первом полугодии филиал «Рязаньэнерго» сэкономил 4,85 миллиона кВтч электроэнергии

В первом полугодии филиал «Рязаньэнерго» сэкономил 4,85 миллиона кВтч электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги реализации в первом полугодии 2018 года программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Суммарный эффект от ее выполнения составил 4,85 млн кВтч электроэнергии, превысив плановые показатели. Для снижения потерь до установленного уровня в филиале выполняются следующие технические и организационные мероприятия: замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на ВЛ 0,4-6-10 кВ в местах наибольших потерь электроэнергии, замена ответвлений в жилые дома на СИП, отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами, отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

Так, с начала года филиал смонтировал 3,65 км СИП 6-10 кВ и 19,34 км СИП 0,4 кВ, заменил 471 ответвлений в жилые дома на СИП в районах Рязанской области. Экономия от выполнения технических мероприятий по снижению электрических потерь с начала года составила 750,13 тыс. кВтч.

Для борьбы с коммерческими потерями электроэнергии филиал регулярно проводит контрольные обходы потребителей

Для борьбы с коммерческими потерями электроэнергии филиал регулярно проводит контрольные обходы потребителей для проверки исправности приборов учета и выявления фактов хищения электроэнергии. Сотрудники профильных подразделений Рязаньэнерго проверили 166,5 тысяч потребителей электроэнергии. По их результатам составлено 1140 актов о незаконном потреблении электроэнергии. Объем электроэнергии в размере 3,92 млн кВтч, рассчитанный по актам безучетного энергопотребления, включен в состав полезного отпуска.

Кроме задачи снижения потерь электроэнергии, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности включает в себя мероприятия по оптимизации расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала. Так, выполненные в первом полугодии мероприятия по замене средств освещения на энергосберегающие, позволили снизить расход электроэнергии на производственно — хозяйственные нужды и собственные нужды подстанций на 32,39 тыс. кВтч.

«Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности позволяет филиалу „Рязаньэнерго“ направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие электрических сетей, их техническое перевооружение и реконструкцию», — говорится в сообщении.


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