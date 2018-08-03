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14:44, 3 августа 2018 427
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В лагерь «Рубин» отправилась первая смена рязанских старшеклассников

В лагерь «Рубин» отправилась первая смена рязанских старшеклассников

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанском областном лагере «Рубин» в 2018 году отдохнут более 400 детей. Автобусы с первой сменой старшеклассников стартовали от Дворца детского творчества в пятницу, 3 августа.

В этом году в лагере будет работать школа организаторского мастерства, направленная на развитие в детях лидерских качеств. Их обучат основам психологии, актерского мастерства, навыкам управленческой деятельности и мастерству публичного выступления. Лекции прочитают представители правительства Рязанской области. В гости к воспитанникам лагеря приедут министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, члены российского движения школьников и центра здоровья.

Руководитель областного лагеря активистов старшеклассников «Рубин» Надежда Куликова рассказала, что 360 бесплатных путевок получили дети-активисты органов ученического самоуправления из всех муниципальных образований региона. «Это уже лидеры, и мы ставим себе цель отточить их талант, ну, а кого-то, может быть, научить быть лидером, быть интересным, коммуникабельным человеком», — подчеркнула она.

Кроме обязательной школы организаторского мастерства, детей ждут мастер-классы, клубы и тематические дни. В том числе форсайт-сессия, на которой школьники обсудят «проблемные точки» в жизни молодежи и в работе с ней. Старшеклассники примут участие в создании социальных проектов для решения этих проблем. По словам Куликовой, удачные инициативы применят в регионе.

Наряду с этим школьников ждут дни творчества, спорта и здоровья, квест, конкурсы, день самоуправления и общелагерный костер.

«Будет хорошая атмосфера, где, я надеюсь, каждый, приехавший в лагерь, почувствует себя очень комфортно», — заключила Куликова.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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