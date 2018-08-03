Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества‍

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко обратились в суд для раздела совместного нажитого имущества. Об этом сообщило агентство «
Как сообщили агентству в пресс-службе суда, иск о разделе имущества зарегистрировали 4 июля. Его рассмотрят 6 августа.
Петросян заявил, что ему ничего неизвестно об иске.
«Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал он.
«Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев», — ответил Петросян на вопрос о разводе.
Степаненко также не смогла прокомментировать информацию, сославшись на репетицию.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о разводе юмористов. Официально Петросян и Степаненко не объявляли о разводе.