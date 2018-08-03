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14:12, 3 августа 2018 316
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Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества‍

Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества‍

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко обратились в суд для раздела совместного нажитого имущества‍. Об этом сообщило агентство «Москва».

Как сообщили агентству в пресс-службе суда, иск о разделе имущества зарегистрировали 4 июля. Его рассмотрят 6 августа.

Петросян заявил, что ему ничего неизвестно об иске.

«Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», — сказал он.

«Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев», — ответил Петросян на вопрос о разводе.

Степаненко также не смогла прокомментировать информацию, сославшись на репетицию.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о разводе юмористов. Официально Петросян и Степаненко не объявляли о разводе.


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