Молодые сотрудники Рязанского приборного завода поучаствовали в форуме «Инженеры будущего»

Молодые инженеры Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) стали участниками VII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2018».
Более тысячи молодых специалистов приехали на форум, который проходил в июле в Ульяновской области. Организаторами мероприятия выступили Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи и Лига содействия оборонным предприятиям.
АО «ГРПЗ» (в составе делегации АО «КРЭТ») представляли ведущий инженер-конструктор Антон Дубов, инженер-конструктор Ирина Пивоварова, инженер-конструктор Анастасия Филатова и инженер-технолог Максим Стерликов.
Форум «Инженеры будущего — 2018» является образовательной площадкой. Участники занимались разработкой проектов и программ, направленных на развитие промышленности, под руководством более 200 спикеров мероприятия. Программы для обучения выбирали сами участники.
В рамках деловой программы прошло более 130 круглых столов. Организаторами одного из круглых столов на тему «Роль совета молодых специалистов на промышленном предприятии» выступили Максим Стерликов и Ирина Пивоварова. На нем рассмотрели проблемы социальных, профессиональных и досуговых направлений работы с молодежью.
Кроме образовательной, на форуме были представлены обширная спортивная и культурно-массовая программы. Прошли соревнования по футболу, волейболу, стритболу, бадминтону, настольному теннису, фехтованию, стрельбе из лука, дартсу, спортивному ориентированию. Сборная команда КРЭТ по волейболу, в составе которой выступала Анастасия Филатова заняла первое место.
В рамках деловой программы прошло более 130 круглых столов
Молодым инженерам предоставили возможность почувствовать себя настоящим пилотом, совершив полет на тренажере. Вечерами участники форума состязались в интеллектуальных играх. Инженеры АО «ГРПЗ» победили в турнирах: «Морской бой», проводимом Объединенной судостроительной корпорацией, и «Брэйн Avia», который объявил холдинг «Вертолеты России».
Участники форума посетили с ознакомительными экскурсиями промышленные предприятия Ульяновска и Ульяновской области.
«Форум „Инженеры будущего — 2018“ оставил массу впечатлений и эмоций! Новые приятные знакомства, интересная образовательная программа, дискуссии, круглые столы — все это настолько занимало, „затягивало“ ежедневно, на протяжении всего обучения, что по окончании было грустно прощаться с преподавателями и коллегами из других городов! Форум — хорошая „площадка“ для объединения инженеров всех регионов России и зарубежья», — поделилась впечатлениями Ирина Пивоварова.