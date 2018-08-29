За семь месяцев сотрудники «Рязаньэнерго» отремонтировали около 500 трансформаторных подстанций

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги ремонтной программы за семь месяцев.
«Сотрудники производственных отделений активно наращивают темпы реализации ремонтной кампании 2018 года для повышения электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области», — сообщили в пресс-службе филиала.
За январь — июль энергетики завершили капремонт оборудования на 13 подстанциях 35-110 кВ, отремонтировали 474 трансформаторные подстанции 6-10 кВ и более 1 786 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 1 451 опору, 19,46 км провода и 10 111 изоляторов. Кроме того, 0,46 км голого провода заменили на самонесущий изолированный.
Бригады энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций расчистили от деревьев и кустарников территорию в 826,8 га вдоль трасс ВЛ. «Расчистка просек позволяет предотвратить технологические нарушения, вызванные контактом веток с проводами и обеспечить нормальную работу ВЛ, проходящих по лесным массивам», — отметили в пресс-службе.
В «Рязаньэнерго» также заявили, что своевременное выполнение ремонта способствует повышению надежности электроснабжения потребителей и эффективности работы сетевого комплекса, снижению технологических потерь электроэнергии и является залогом успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок в сетях.
«В сентябре полноту и качество проведенного ремонта будет оценивать специальная комиссия в ходе проверок на готовность к зиме каждого из четырех производственных отделений филиала», — добавили энергетики.