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8:42, 29 августа 2018 385
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Instagram усилит меры безопасности и защиты пользователей

Instagram усилит меры безопасности и защиты пользователей

Сервис Instagram объявил об усилении мер безопасности и защиты пользователей. Одной из них стала возможность верификации аккаунта по запросу, при условии предоставления подтверждающего личность документа, передает РИА «Новости».

Аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, чтобы пройти проверку. Пользователю необходимо предоставить полное имя и копию документа, подтверждающего личность.

При анализе запроса разработ разработчики рассматривают аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

Также в Instagram появится функция оценки подлинности аккаунтов. Станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками, любые изменения имени пользователя за последний год и любые рекламные объявления, которыми аккаунт в настоящее время управляет.

Кроме того, в соцсеть можно будет зайти через аккаунты других приложений. Для этого нужно будет ввести специальный код безопасности.


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