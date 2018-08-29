Instagram усилит меры безопасности и защиты пользователей

Сервис Instagram объявил об усилении мер безопасности и защиты пользователей. Одной из них стала возможность верификации аккаунта по запросу, при условии предоставления подтверждающего личность документа, передает РИА «
Аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, чтобы пройти проверку. Пользователю необходимо предоставить полное имя и копию документа, подтверждающего личность.
При анализе запроса разработ разработчики рассматривают аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.
Также в Instagram появится функция оценки подлинности аккаунтов. Станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками, любые изменения имени пользователя за последний год и любые рекламные объявления, которыми аккаунт в настоящее время управляет.
Кроме того, в соцсеть можно будет зайти через аккаунты других приложений. Для этого нужно будет ввести специальный код безопасности.