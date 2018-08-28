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9:03, 28 августа 2018 186
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В конце сентября Apple представит три новых модели iPhone — СМИ

В конце сентября Apple представит три новых модели iPhone — СМИ

В конце сентября корпорация Apple представит три новые модели iPhone. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании.

По данным издания, дизайн устройств не изменится по сравнению с предыдущими моделями. Apple распределит новые смартфоны по разным ценовым категориям, чтобы привлечь разную аудиторию

Bloomberg сообщил, одна из моделей получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, стеклянную панель в металлической рамке, сдвоенную камеру, что сделает устройство самым крупным смартфоном на сегодняшний день.

Вторая модель станет улучшенной версией X, которому улучшат производительность и камеру.

В третьей модели с кодовым названием N84 заменят некоторые детали. Корпус из нержавеющей стали будет заменен на алюминиевый.

Как сообщило издания, все устройства получат функцию управления жестами.


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