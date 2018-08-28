В конце сентября корпорация Apple представит три новые модели iPhone. Об этом пишет
По данным издания, дизайн устройств не изменится по сравнению с предыдущими моделями. Apple распределит новые смартфоны по разным ценовым категориям, чтобы привлечь разную аудиторию
Bloomberg сообщил, одна из моделей получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, стеклянную панель в металлической рамке, сдвоенную камеру, что сделает устройство самым крупным смартфоном на сегодняшний день.
Вторая модель станет улучшенной версией X, которому улучшат производительность и камеру.
В третьей модели с кодовым названием N84 заменят некоторые детали. Корпус из нержавеющей стали будет заменен на алюминиевый.
Как сообщило издания, все устройства получат функцию управления жестами.