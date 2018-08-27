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8:52, 27 августа 2018 472
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Загоревшаяся высотка и 300-летие полиции. Главные новости выходных, 25-26 августа

Загоревшаяся высотка и 300-летие полиции. Главные новости выходных, 25-26 августа

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Завершились последние летние выходные. Предлагаем вспомнить главные события 25 и 26 августа.

Утро субботы началось со страшной аварии: на трассе в Шиловском районе взорвалась «БМВ», погибли четыре человека, в том числе ребенок. Как оказалось, ДТП спровоцировал водитель «БМВ».

Вечером произошло два ЧП. В гипермаркете «Европа» произошло короткое замыкание, а на улице Островского загорелась строящаяся 27-этажка. Возгорание началось на крыше, его потушили. Работу пожарных сняли с высоты.

Субботний коллапс. Автомобили встали в трехкилометровые пробки на Солотчинском мосту. Находчивые водители объезжали пробку у моста через Оку по полям.

В Рязани отметили 300-летие полиции. В субботу, 25 августа, на площади Ленина прошел праздничный концерт. Торжества начались с показательного выступления пилотажной группы «Каскад» УГИБДД города Москвы.

Еще один праздник — «Рязанский караваец» — прошел в селе Кораблино. Его гостей накормили блинными тортами.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области нашла нарушения при реконструкции площади Ленина. В минприроды сообщили, чем загрязнили реку Кердь в Пронском районе.

Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка.

В Песочне прорвало водопровод.

Сбежавшему из скопинской колонии жителю Подмосковья вынесли приговор.

В Рязанской области пропал 43-летний Олег Писарев. 19 августа он вышел из своего дома в селе Петрово Ряжского района в неизвестном направлении.

Немного о спорте. В Рязани завершился девятый традиционный турнир по футболу «Кубок Автоимпорта» и второй сезон Кубка «Инвеста» по стритболу.


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