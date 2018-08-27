Загоревшаяся высотка и 300-летие полиции. Главные новости выходных, 25-26 августа

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Субботний коллапс. Автомобили встали в трехкилометровые пробки на Солотчинском мосту. Находчивые водители объезжали пробку у моста через Оку по полям.
В Рязани отметили 300-летие полиции. В субботу, 25 августа, на площади Ленина прошел праздничный концерт. Торжества начались с показательного выступления пилотажной группы «Каскад» УГИБДД города Москвы.
Еще один праздник — «Рязанский караваец» — прошел в селе Кораблино. Его гостей накормили блинными тортами.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области нашла нарушения при реконструкции площади Ленина. В минприроды сообщили, чем загрязнили реку Кердь в Пронском районе.