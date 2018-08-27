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8:28, 27 августа 2018 549
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В Рязанском районе сгорели два дома

В Рязанском районе сгорели два дома

В воскрсенье, 27 августа, в деревне Шахманово Рязанского района сгорели два дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 16:00. На место выезжали пять расчетов.

Никто не пострадал.


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