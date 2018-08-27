В Рязанском районе сгорели два дома

В воскрсенье, 27 августа, в деревне Шахманово Рязанского района сгорели два дома. Об этом
Пожарных вызвали в 16:00. На место выезжали пять расчетов.
Никто не пострадал.
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В воскрсенье, 27 августа, в деревне Шахманово Рязанского района сгорели два дома. Об этом
Пожарных вызвали в 16:00. На место выезжали пять расчетов.
Никто не пострадал.
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