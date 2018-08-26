«Суперлюкс». Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка. Видео

Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка в Рязанской области. Видео опубликовали на YouTube.
Мужчина с тремя попутчиками возвращался домой из Крыма. На второй день дороги домой они решили переночевать в отеле.
По его словам, в Шацке навигатор показал пять гостиниц.
«Гостиница Турист — 1640 рублей за номер (туалет и умывальник отдельно). Я очень хочу душ. Пожалуйста, 1400 с человека! Едем дальше. Во всех отелях, которые „Яндекс“ показал, мест нет. А одного — вообще не существует! Спать хочу ужасно», — рассказал он.
В итоге компания вернулась в отель «Турист».
На ролике видны условия проживания в гостинице.
«Не ездите по ночам по чужим городам», — заключил мужчина.
Видео Артема Абрамова