Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:59, 26 августа 2018 801
 0    0

«Суперлюкс». Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка. Видео

«Суперлюкс». Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка. Видео

Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка в Рязанской области. Видео опубликовали на YouTube.

Мужчина с тремя попутчиками возвращался домой из Крыма. На второй день дороги домой они решили переночевать в отеле.

По его словам, в Шацке навигатор показал пять гостиниц.

«Гостиница Турист — 1640 рублей за номер (туалет и умывальник отдельно). Я очень хочу душ. Пожалуйста, 1400 с человека! Едем дальше. Во всех отелях, которые „Яндекс“ показал, мест нет. А одного — вообще не существует! Спать хочу ужасно», — рассказал он.

В итоге компания вернулась в отель «Турист».

На ролике видны условия проживания в гостинице.

«Не ездите по ночам по чужим городам», — заключил мужчина.

Видео Артема Абрамова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:59, 26 августа 2018
«Суперлюкс». Житель Сарова пожаловался на условия в отеле Шацка. Видео
22:31, 25 августа 2018
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
21:21, 25 августа 2018
Рязанцы объезжают пробку у моста через Оку по полям
20:08, 25 августа 2018
Рязанские школьники помолятся перед учебным годом в Успенском соборе
16:26, 25 августа 2018
Сбежавшему из скопинской колонии жителю Подмосковья вынесли приговор
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 31 017
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
16:59, 22 августа 2018 28 765
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 062
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 22 859
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
11:34, 13 августа 2018 21 240
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум