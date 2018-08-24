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8:38, 24 августа 2018 978
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Специалисты назвали точную причину пожара в кемеровской «Зимней вишне»

Специалисты назвали точную причину пожара в кемеровской «Зимней вишне»

Пожар в торгово-развлекательном «Зимняя вишня» в Кемерове начался со светодиодного светильника, залитого талой водой с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, не сработал, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, автоматы были неисправны или отсутствовали. Специалисты изучили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов.

Как отметило издание, у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на 10-20%, но их списали на брак. По словам экспертов, «монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом».

«По косвенным признакам удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским „сухим“ бассейном, наполненным поролоновыми кубиками», — говорится в сообщении.

Свидетели также подвтердили, что примерно за неделю до трагедии именно там начались проблемы. Весной с потолка на четвертом этаже закапала воды и периодически начал гаснуть свет над чашей «сухого» бассейна. Сотрудники не придали этому значения, поскольку лампы зажигались сами собой.

Напомним, на пожаре в торговом центре 25 марта погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Фото с сайта Vse42.ru


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