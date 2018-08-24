Российский пианист выиграл молодежное «Евровидение». Видео

Российский пианист Иван Бессонов выиграл XIX конкурс молодых музыкантов «Евровидение». Финал прошел в Эдинбурге в четверг, 23 августа, передает
16-летний россиянин исполнил Первый концерт Чайковского. Всего в конкурсе поучаствовали музыканты из 18 стран, а за награду в финале он поборолся с еще пятью исполнителями из Норвегии, Словении, Чехии, Германии и Венгрии.
«Я совершенно не понял, это было как ведро холодной воды. Теперь нужно доказывать людям на каждом выступлении, что действительно я достоин этого, достоин этой награды. Надо продолжать заниматься, интенсивно совершенствоваться, — рассказал пианист.