«Рельеф-Центр» и ТМ «ГАММА» стали партнерами международного проекта «Рисуем вместе»

С 20 по 27 августа в Рязани в рамках международного проекта «Рисуем вместе» проходят творческие занятия для молодых людей с ментальной инвалидностью. Об этом рассказали в пресс-службе «Рельеф-Центра».
«Рисуем вместе» — совместный проект Рязани и города-побратима Мюнстера, в рамках которого молодые люди с синдромом Дауна занимаются художественным творчеством, рассказывают о своих интересах и преодолевают языковой барьер.
Творческие занятия проходят под руководством специалистов из Объединения художников Мюнстера «pART 96». Помимо этого, участие в проекте принимают психологи, специалисты социальных и образовательных учреждений, а также сотрудники общественных организаций.
В 2017 году проект успешно реализовали в Мюнстере, а осенью того же года работы участников представили на выставке «От действительности к мечте» в Рязани.
Сейчас немецкая делегация приехала с ответным визитом. Встречи и занятия арт-терапией проходили на нескольких площадках Рязани. Одной из них стала библиотека имени Горького, где открылась итоговая выставка.
«Чтобы процесс рисования, аппликации и лепки был увлекательным, а знакомства — легкими и веселыми, торговая марка „ГАММА“ предоставила ребятам продукцию из своего богатого ассортимента товаров для творчества. „Рельеф-Центр“ и „ГАММА“ уверены, что именно искусство объединяет людей, развивает эмпатию и позволяет понять и принять друг друга. А развитие и поддержка таких проектов, как „Рисуем вместе“, — важная задача», — говорится в сообщении.