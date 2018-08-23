Рязанские полицейские отказались от взятки в 200 тысяч от пьяного водителя снегохода

Рязанские полицейские отказались от взятки в 200 тысяч рублей от пьяного водителя снегохода. Об этом сообщила пресс-служба Шацкого райсуда.
Установлено, что в марте 2018 года пьяного водителя снегохода задержали сотрудники ДПС.
После освидетельствования на состояние опьянения, в отношение мужчины составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Водителю грозило лишение «прав» на срок от полутора до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей.
Чтобы избежать административной ответственности, мужчина решил дать взятку инспектору ДПС в размере 200 тысяч рублей, чтобы тот аннулировал протокол.
Суд признал его виновным и назначил штраф в размере зарплаты осужденного за два года — 699 547 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.