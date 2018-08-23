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15:21, 23 августа 2018 621

Росреестр возобновит регистрацию сделок с недвижимостью в Рязанской области 1

Росреестр возобновит регистрацию сделок с недвижимостью в Рязанской области

Росреестр возобновит регистрацию сделок с недвижимостью в Рязанской области после сбоя в системе приемки и обработки заявлений. Как сообщается на сайте ведомства, предоставление государственных услуг в штатном режиме планировали восстановить до 23 августа.

«В связи с накопившимся количеством обращений за получением государственных услуг Росреестра возможно увеличение сроков их предоставления», — говорится в сообщении.

Из-за сбоя сделки с недвижимостью не регистрировались в 51 регионе России.

В начале августа рязанский МФЦ заявил о приостановке приема документов по предоставлению госуслуг Росреестра по Рязанской области, объяснив это техническими причинами. Жалобы на сложности с регистрацией сделок начались с 20 июля.

Отметим, что и строительные компании не могли регистрировать договоры долевого участия.


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