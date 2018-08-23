Росреестр возобновит регистрацию сделок с недвижимостью в Рязанской области

«В связи с накопившимся количеством обращений за получением государственных услуг Росреестра возможно увеличение сроков их предоставления», — говорится в сообщении.
Из-за сбоя сделки с недвижимостью не регистрировались в 51 регионе России.
В начале августа рязанский МФЦ заявил о приостановке приема документов по предоставлению госуслуг Росреестра по Рязанской области, объяснив это техническими причинами. Жалобы на сложности с регистрацией сделок начались с 20 июля.
Отметим, что и строительные компании не могли регистрировать договоры долевого участия.