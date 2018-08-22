В рязанском десантном училище разработали комплект для выживания в Арктике

В рязанском воздушно-десантном училище разработали комплект для выживания в условиях арктического холода. Об этом на форуме «Армия-2018» рассказал начальник научно-исследовательского отдела училища полковник Василий Елистратов, передает «
Комплект работает от портативных аккумуляторов, которые не превышают размером блок для зарядки мобильного телефона.
«Аккумулятора емкостью пять тысяч миллиампер-часов достаточно для того, чтобы нагревательный элемент работал три с половиной часа», — отметил Елистратов.
По его словам, особенность разработки в том, что комплект греет не все тело, а только самые необходимые участки. «Мы определили те места, где целесообразно греть… определили, что нет необходимости греть полностью человека. Область позвоночника, конечности — вполне достаточно, чтобы обеспечить энергоэффективность данных систем», — сказал полковник.
На форуме училище ВДВ представило еще несколько разработок: систему контроля состояния аккумуляторных батарей без снятия их с техники и систему экспресс-анализа толщины льда и его несущей способности на переправах. Как пояснил Елистратов, все они находятся на стадии внедрения.