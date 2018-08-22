Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:41, 22 августа 2018 286
 0    0

В рязанском десантном училище разработали комплект для выживания в Арктике

В рязанском десантном училище разработали комплект для выживания в Арктике

В рязанском воздушно-десантном училище разработали комплект для выживания в условиях арктического холода. Об этом на форуме «Армия-2018» рассказал начальник научно-исследовательского отдела училища полковник Василий Елистратов, передает «РИА Новости».

Комплект работает от портативных аккумуляторов, которые не превышают размером блок для зарядки мобильного телефона.

«Аккумулятора емкостью пять тысяч миллиампер-часов достаточно для того, чтобы нагревательный элемент работал три с половиной часа», — отметил Елистратов.

По его словам, особенность разработки в том, что комплект греет не все тело, а только самые необходимые участки. «Мы определили те места, где целесообразно греть… определили, что нет необходимости греть полностью человека. Область позвоночника, конечности — вполне достаточно, чтобы обеспечить энергоэффективность данных систем», — сказал полковник.

На форуме училище ВДВ представило еще несколько разработок: систему контроля состояния аккумуляторных батарей без снятия их с техники и систему экспресс-анализа толщины льда и его несущей способности на переправах. Как пояснил Елистратов, все они находятся на стадии внедрения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
11:41, 22 августа 2018
В рязанском десантном училище разработали комплект для выживания в Арктике
17:33, 21 августа 2018
Во «ВКонтакте» появились сервисы для заказа еды и такси
13:07, 21 августа 2018
Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень
17:48, 17 августа 2018
Минкомсвязь предложила ужесточить требования к сим-картам
11:43, 12 августа 2018
Эксперты составили рейтинг самых ненадежных смартфонов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 041
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 24 157
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 964
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 221
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 699
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум