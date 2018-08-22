В центре Рязани на два дня перекроют движение на одной из улиц

Из-за ремонта теплотрассы на улице Сенной на два дня перекроют движение. Об этом сообщил
Движение будет перекрыто с 10:00 23 августа до 24:00 25 августа в районе дома №10.
На время работ установят дорожные знаки, места ремонта огородят.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Из-за ремонта теплотрассы на улице Сенной на два дня перекроют движение. Об этом сообщил
Движение будет перекрыто с 10:00 23 августа до 24:00 25 августа в районе дома №10.
На время работ установят дорожные знаки, места ремонта огородят.
© RZN.info
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