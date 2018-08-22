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17:57, 22 августа 2018 210
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В центре Рязани на два дня перекроют движение на одной из улиц

В центре Рязани на два дня перекроют движение на одной из улиц

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Из-за ремонта теплотрассы на улице Сенной на два дня перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение будет перекрыто с 10:00 23 августа до 24:00 25 августа в районе дома №10.

На время работ установят дорожные знаки, места ремонта огородят.


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