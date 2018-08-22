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22:19, 22 августа 2018 193
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Шнуров станет наставником седьмого сезона шоу «Голос»

Шнуров станет наставником седьмого сезона шоу «Голос»

Наставниками седьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале стали Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Об этом сообщила пресс-служба телеканала, передает «РИА Новости».

Как рассказал продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта, каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке и у каждого своя музыкальная точка зрения.

Он отметил, что при выборе нового состава жюри телеканал опросил зрителей в прямых эфирах пятого сезона «Голос. Дети».

Шоу «Голос» стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года.

Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice.

Фото Instagram Сергея Шнурова


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