Шнуров станет наставником седьмого сезона шоу «Голос»

Наставниками седьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале стали Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Об этом сообщила пресс-служба телеканала, передает «
Как рассказал продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта, каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке и у каждого своя музыкальная точка зрения.
Он отметил, что при выборе нового состава жюри телеканал опросил зрителей в прямых эфирах пятого сезона «Голос. Дети».
Шоу «Голос» стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года.
Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice.
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