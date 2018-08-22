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10:47, 22 августа 2018 380

«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей региона

«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей региона

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго», переведенного в режим повышенной готовности, восстанавливают электроснабжение потребителей региона. Они уже устранили значительную часть повреждений и локализовали последствия грозы, которая прошла в области 21 августа.

В настоящее время специалисты продолжают работы по заявкам потребителей в сети 0,4-10 кВ в Клепиковском и Спасском районах. В ликвидации последствий непогоды задействованы 10 бригад в составе 40 человек и 13 единиц спецтехники.

«Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. Там, где это необходимо будут применяться резервные источники электроснабжения», — отметили в пресс-службе филиала.

Энергетики напомнили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — рассказали в «Рязаньэнерго».

В ПАО «Россети» действует бесплатная горячая линия — 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.


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