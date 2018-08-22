«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей региона

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго», переведенного в режим повышенной готовности, восстанавливают электроснабжение потребителей региона. Они уже устранили значительную часть
В настоящее время специалисты продолжают работы по заявкам потребителей в сети 0,4-10 кВ в Клепиковском и Спасском районах. В ликвидации последствий непогоды задействованы 10 бригад в составе 40 человек и 13 единиц спецтехники.
«Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. Там, где это необходимо будут применяться резервные источники электроснабжения», — отметили в пресс-службе филиала.
Энергетики напомнили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — рассказали в «Рязаньэнерго».
В ПАО «Россети» действует бесплатная горячая линия — 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону