Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:14, 22 августа 2018 203
 0    0

Пассажиры сняли на видео приземление самолета с загоревшимся двигателем

Пассажиры сняли на видео приземление самолета с загоревшимся двигателем

Пассажиры сняли на видео приземление Ту-204 с загоревшимся двигателем. Летевший в Сочи самолет экстренно вернулся в аэпорот Уфы, передает ТАСС.

Левый двигатель Ту-204 авиакомпании Red Wings загорелся практически сразу после вылета. На борту судна находились 202 пассажира. Людей эвакуировали при помощи надувных трапов. Никто не пострадал.

Следователи проверяют произошедшее.


Загорелся двигатель на высоте!

Публикация от Dmitriy Antonov (@dmitriy_antonov_17)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:14, 22 августа 2018
Пассажиры сняли на видео приземление самолета с загоревшимся двигателем
10:06, 22 августа 2018
В Рязани грузовик застрял под железнодорожным мостом
9:46, 22 августа 2018
Водитель одного из столкнувшихся в Шиловском районе грузовиков погиб
9:23, 22 августа 2018
В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ
8:18, 22 августа 2018
Самолет с загоревшимся двигателем приземлился в аэропорту Уфы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 014
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 23 974
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 947
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 210
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 675
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум