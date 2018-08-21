В Старожиловском районе проведут фестиваль иголки

В старожиловском селе Столпцы проведут фестиваль к 300-летию русской иголки. Об этом сообщает издательство «
На территории бывшей игольной фабрики устроят театрализованное представление «Здесь родина русских иголок». Свои работы на сельской площади покажут местные мастера и рукодельницы.
Справка
Первую в России игольную фабрику открыли по приказу Петра Первого в 1717 году в селе Коленцы Старожиловского района. Ее построили братья Рюмины и Сидор Томилин.
Сейчас здание бывшей фабрики считается объектом культурного наследия федерального значения.