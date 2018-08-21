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13:53, 21 августа 2018 102
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В Старожиловском районе проведут фестиваль иголки

В Старожиловском районе проведут фестиваль иголки

Фото: Издательство «Пресса»

В старожиловском селе Столпцы проведут фестиваль к 300-летию русской иголки. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На территории бывшей игольной фабрики устроят театрализованное представление «Здесь родина русских иголок». Свои работы на сельской площади покажут местные мастера и рукодельницы.

Справка

Первую в России игольную фабрику открыли по приказу Петра Первого в 1717 году в селе Коленцы Старожиловского района. Ее построили братья Рюмины и Сидор Томилин.

Сейчас здание бывшей фабрики считается объектом культурного наследия федерального значения.


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