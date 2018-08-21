Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:46, 21 августа 2018 200
 0    0

В Рязани пропал 23-летний мужчина

В Рязани пропал 23-летний мужчина

В Рязани пропал 23-летний Василий Федосов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

О мужчине ничего неизвестно с субботы, 18 августа. В этот день он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Lada Priora.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда: черный спортивный костюм, черная рубашка с коротким рукавом, красная бейсболка, красные кроссовки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:46, 21 августа 2018
В Рязани пропал 23-летний мужчина
16:59, 21 августа 2018
Рязанские врачи восстановили слух двум пациентам
16:18, 21 августа 2018
Директора шиловской школы оштрафовали за нарушение трудовых прав подростка
16:15, 21 августа 2018
В сети опубликовали аудиогид с голосом Любимова
16:00, 21 августа 2018
Некачественное масло в Рязанской области производили на заводе-призраке
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 857
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 23 389
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 885
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 165
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 559
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум