В Рязани пропал 23-летний мужчина

В Рязани пропал 23-летний Василий Федосов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с субботы, 18 августа. В этот день он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Lada Priora.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда: черный спортивный костюм, черная рубашка с коротким рукавом, красная бейсболка, красные кроссовки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.