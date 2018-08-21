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13:13, 21 августа 2018 76

В «Рязаньэнерго» обсудили повышение надежности и качества электроснабжения потребителей

В «Рязаньэнерго» обсудили повышение надежности и качества электроснабжения потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошло совещание в формате круглого стола с участием представителей федеральных и региональных органов власти, системного оператора, сетевых, генерирующих и энергосбытовых организаций Рязанской области.

Мероприятие посвятили вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону и обеспечению надежности и качества электроснабжения потребителей региона.

«От эффективности нашего взаимодействия зависит благополучие и комфорт жителей области, — подчеркнул зампредседателя правительства региона Олег Харивский. — Поэтому сегодня наша задача — совместно проработать существующие вопросы по своевременному и качественному завершению всех подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону и его успешному прохождению».

Особое внимание в ходе обсуждения уделили выполнению мероприятий по снижению аварийности в электросетях, обеспечению надежного электроснабжения социально значимых объектов, а также отработке действий в случаях возникновения нештатных ситуаций, в том числе по информационному обмену и оповещению населения.

«Динамика показателей работы всех предприятий топливно-энергетического комплекса в этих направлениях положительная, — отметил министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов. — Судя по опыту прошлых лет, хорошие результаты дает практика проведения масштабных общесетевых учений по действиям в нештатных ситуациях. Тренировки выявляют проблемные места и позволяют оперативно выработать наиболее эффективные пути решения для их устранения».

Участники совещания обсудили также актуальные вопросы борьбы с потерями, предупреждения случаев энерговоровства и выявления недобросовестных потребителей. Еще одним пунктом повестки дня стало развитие интернет-сервисов для повышения доступности электросетевой инфраструктуры для потребителей.

«Мы выступили с инициативой проведения круглого стола в этом году впервые, — сказал директор филиала „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Общение в таком формате позволяет „сверить часы“, обсудить насущные вопросы и наметить совместные мероприятия для их решения».


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