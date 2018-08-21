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13:57, 21 августа 2018 325
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В Минздраве предложили размещать на бутылках с алкоголем устрашающие изображения

В Минздраве предложили размещать на бутылках с алкоголем устрашающие изображения

В Минздраве обсуждают введение новых ограничительных мер, призванных сократить употребление алкоголя. В том числе на бутылках со спиртным могут появиться картинки, информирующие о вреде чрезмерного потребления алкоголя, пишут «Известия».

В данный момент вопрос прорабатывается.

«Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями. Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, предупредительные изображения на пачках сигарет хорошо себя зарекомендовали в качестве профилактической меры. Аналогичные меры решили рассмотреть и для контроля оборота алкоголя.

«Это интересная задача, требующая исследований и новых подходов. Ведь потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому предупреждения должны быть более разнообразными», — заметила представитель Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.


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