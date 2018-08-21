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9:38, 21 августа 2018 95
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В Михайловском районе сгорела «Мазда»

В Михайловском районе сгорела «Мазда»

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 19 августа, в Михайловском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 14:44, на вызов выехали трое спасателей.

Сгорел автомобиль Mazda, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.


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