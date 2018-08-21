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9:53, 21 августа 2018 238
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Представители международного проекта по восстановлению болот осмотрели торфяник в Спасском районе

Представители международного проекта по восстановлению болот осмотрели торфяник в Спасском районе

Представители международного проекта по восстановлению болот Wetlands International осмотрели торфяник в Спасском районе. Региональный уполномоченный Посольства Германии в России по Рязанской области Фредерик Клаустермайер и координатор проекта и старший научный сотрудник Центра сохранения и восстановления болотных экосистем (филиала Института лесоведения РАН) Татьяна Минаева съездили к 15-метровому осушенному участку неподалеку от озера Ковяжное.

Толщина торфяного слоя в этом месте не превышает полутора метров.

«Когда-то очень давно на этом месте шумели леса, поэтом деревья вырубили или уничтожило пожаром и местность начала заболачиваться. В советские времена болото осушили — на спутниковых картах хорошо видна мелиоративная канава, несущая „лишнюю“ воду в озеро Толпега и далее в Оку. Выращивали кукурузу, свеклу, морковь. Но сельское хозяйство на торфянике вести довольно сложно и поле быстро забросили», — пояснили в Окском заповеднике.

Обследуемый участок находится в трех километрах от села Городковичи. После пожаров 2010 года МЧС ежегодно выделяет деньги на создание временной дамбы и подтопление торфяника.

Сейчас специалисты готовят торфяное болото к обводнению. В Окском заповеднике пояснили, что для Рязанской области это будет первый подобный опыт. Успешно подобные проекты реализовали в Московской, Тверской и Владимирской областях.

Фото сайта Окского заповедника


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