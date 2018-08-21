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17:23, 21 августа 2018 245

«Канцлер» открыл в Рязани оптово-розничный центр

«Канцлер» открыл в Рязани оптово-розничный центр

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

«Канцлер» открыл в Рязани оптово-розничный центр. Он расположен по адресу: улица Грибоедова, 8. Здесь можно приобрести канцтовары для школы и офиса, а также для творчества и хобби.

Во вторник, 21 августа, в центре прошел мастер-класс по леттерингу. Перед этим рязанским журналистам предложили поучаствовать в квесте, в рамках которого им рассказали об истории письменности. Корреспонденты прошли по трем точкам с культурными объектами, где их ждали творческие задания. В ходе игры участники попробовали писать пером и чернилами, а во дворе Дворца детского творчества акриловыми красками оставили «свой след». Конечной точкой квеста стал новый оптово-розничный центр на Грибоедова.

«Перед вами находится проект, рожденный командой, которая уже 15 лет собирает детей в школу, дает бизнесменам и творцам инструменты для создания лучшего мира», — рассказала маркетолог сети магазинов «Канцлер» Карина Кожаринова.

Оптово-розничный центр занимает 600 квадратных метров, насчитывает 13 тысяч наименований, более 50 тонн товаров для учебы, творчества и работы. Также здесь расположен пункт выдачи товаров интернет-гипермаркета, который «Канцлер» запустил в этом году.

«Наш центр — это офис обслуживания корпоративных клиентов национального дистрибьютора товаров для офиса, учебы и творчества. Это любовь наших закупщиков при выборе каждой единицы товара и профессионализм продавцов консультантов, прошедших интенсивное обучение в лучших традициях нашей сети», — добавила Кожаринова.

В преддверии начала учебного года «Канцлер» приглашает рязанцев на творческий фестиваль. Он пройдет 26 августа с 12:00 до 17:00 около оптово-розничного центра. На празднике для детей и взрослых будут работать мастер-классы по росписи глиняных игрушек, съемкам мультика, каллиграфии, футбольному фристайлу и другие интерактивные площадки. Здесь же состоится танцевальный баттл. Организаторы обещали разыграть большое количество призов, в том числе iPhone.

Кроме того, возле оптово-розничного центра установили общественный хромакей. Конструкция позволяет делать фотографии на любом фоне, который захочет пользователь. Для этого необходимо скачать специальное приложение Chromavid, затем выбрать фотографию из сохраненных на телефоне или предложенных приложением. Делиться своими фотографиями в социальных сетях рязанцам предложили с хештегами #общественныйхромакей #канцлернагрибоедова.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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