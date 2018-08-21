Филиал «Рязаньэнерго» провел турнир по мини-футболу среди энергопредприятий региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» организовал четвертый ежегодный турнир по мини-футболу среди энергопредприятий области. Состязания прошли на площадке культурно-спортивного комплекса «Авангард» в деревне Хирино.
В соревнованиях участвовали четыре команды: «Рязаньэнерго», ОOО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания», АО «Рязанская областная электросетевая компания» и МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».
В результате кубок победителя получил филиал «Рязаньэнерго». Вторыми стали энергетики МУП «РГРЭС», третьими — команда АО «РОЭК».
Зампредседателя правительства региона Олег Харивский отметил, что такая профессия, как энергетик, объединяет. «Желаю вам дружить со спортом, ну, а в профессиональном плане знайте, что на каком бы энергетическом предприятии вы ни работали, у вас всегда есть надежные коллеги и друзья», — сказал он.
Директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин поблагодарил участников соревнований и подчеркнул, что проводить такие спортивные мероприятия очень важно: «Мы будем совершенствовать и развивать подобные соревнования. Это еще больше укрепит наши дружеские отношения. Желаю успехов и безаварийной работы всем предприятиям!»
Победителей турнира наградили медалями, грамотами и подарками. Лучшим нападающим признали сотрудника «Рязаньэнерго» Владимира Буданова, лучшим вратарем — водителя АО «РОЭК» Александра Мешкова.