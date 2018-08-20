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14:15, 20 августа 2018 115
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В михайловской деревне освятили источник

В михайловской деревне освятили источник

В михайловской деревне Бояринцево освятили купель и поклонный крест. Богослужение провели на праздник Преображения Господня.

В Рязанской епархии отметили, что в источнике «чистая, богатая серебром вода».

Фото сайта епархии


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