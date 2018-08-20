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17:18, 20 августа 2018 169
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Рязанцы стали в два раза чаще брать кредиты — Центробанк

Рязанцы стали в два раза чаще брать кредиты — Центробанк

Рязанцы стали в два раза чаще брать кредиты. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В первом полугодии 2018 года жителям области выдали кредитов на 35,4 млрд рублей, что на 45,4% больше, чем за тот же период в прошлом голу.

При этом размер задолженности по ипотекам увеличился на 28,1%, по потребительским кредитам — на 18,6%.

Отмечается, что спрос на новые кредиты растет из-за снижения процентных ставок, удлинении сроков выдачи кредитов, увеличении максимального размера выдаваемых сумм.


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