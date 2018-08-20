Рязанцы стали в два раза чаще брать кредиты. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
В первом полугодии 2018 года жителям области выдали кредитов на 35,4 млрд рублей, что на 45,4% больше, чем за тот же период в прошлом голу.
При этом размер задолженности по ипотекам увеличился на 28,1%, по потребительским кредитам — на 18,6%.
Отмечается, что спрос на новые кредиты растет из-за снижения процентных ставок, удлинении сроков выдачи кредитов, увеличении максимального размера выдаваемых сумм.