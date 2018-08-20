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14:30, 20 августа 2018 96

При ослаблении рубля выгодно покупать квартиры — «Северная компания»

При ослаблении рубля выгодно покупать квартиры — «Северная компания»

За первые десять дней августа курс рубля снизился на 8%. Пока рынок недвижимости не отреагировал изменением цен, стоимость жилья в иностранной валюте значительно снизилась, напомнили в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«Например, в начале августа для покупки 36-метровой однокомнатной квартиры в доме бизнес-класса „Северный III“ стоимостью 1 миллион 373 тысячи рублей требовалось 22 тысячи долларов. 19 августа эта же квартира стоила уже всего 20 тысяч 190 долларов», — приводится подсчет службы продаж «Северной компании».

Застройщик подчеркнул, что сейчас оживляется интерес рязанцев к квартирам во всех новостройках — жилых комплексах «Северный», «Юный», «Паруса», «Метропарк», «Дом на Полетаева». Они расположены во всех районах Рязани.


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