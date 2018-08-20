За первые десять дней августа курс рубля снизился на 8%. Пока рынок недвижимости не отреагировал изменением цен, стоимость жилья в иностранной валюте значительно снизилась, напомнили в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.
«Например, в начале августа для покупки 36-метровой однокомнатной квартиры в доме бизнес-класса „Северный III“ стоимостью 1 миллион 373 тысячи рублей требовалось 22 тысячи долларов. 19 августа эта же квартира стоила уже всего 20 тысяч 190 долларов», — приводится подсчет службы продаж «
Застройщик подчеркнул, что сейчас оживляется интерес рязанцев к квартирам во всех новостройках — жилых комплексах «