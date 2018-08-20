На подготовку рязанских школ к учебному году потратили более 480 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального, областного и муниципального бюджетов. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на брифинге в понедельник, 20 августа.
Она отметила, что по личному распоряжению губернатора более 125 миллионов рублей выделили из резервного фонда правительства Рязанской области. На бюджетные деньги в школах отремонтировали крыши, системы отопления, заменили оконные блоки, входные группы, а также «устранили различные недостатки, выявленные в ходе подготовки».
На обеспечение пожарной безопасности ушло более 21 миллиона рублей. На них во всех образовательных учреждениях установили системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции и ограждения. «Детские сады, школы, лагеря, учреждения профобразования оформили паспорта безопасности, где прописаны условия и требования, которые необходимы для мест массового пребывания людей», — уточнила министр.
В 2018 году на деньги из бюджетного фонда президента в двух школах сделали капитальный ремонт — в Кораблине (школа №2) и в Сасове (школа №106). «Ремонт этих школ можно сравнить практически с полной реконструкцией внутренних помещений. Они приобрели современный вид», — сказала Щетинкина. Она добавила, что косметический ремонт в этом году сделали во всех рязанских школах.