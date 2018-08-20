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16:14, 20 августа 2018 970
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На подготовку рязанских школ к учебному году потратили более 480 миллионов

На подготовку рязанских школ к учебному году потратили более 480 миллионов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На подготовку рязанских школ к учебному году потратили более 480 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального, областного и муниципального бюджетов. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на брифинге в понедельник, 20 августа.

Она отметила, что по личному распоряжению губернатора более 125 миллионов рублей выделили из резервного фонда правительства Рязанской области. На бюджетные деньги в школах отремонтировали крыши, системы отопления, заменили оконные блоки, входные группы, а также «устранили различные недостатки, выявленные в ходе подготовки».

На обеспечение пожарной безопасности ушло более 21 миллиона рублей. На них во всех образовательных учреждениях установили системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции и ограждения. «Детские сады, школы, лагеря, учреждения профобразования оформили паспорта безопасности, где прописаны условия и требования, которые необходимы для мест массового пребывания людей», — уточнила министр.

В 2018 году на деньги из бюджетного фонда президента в двух школах сделали капитальный ремонт — в Кораблине (школа №2) и в Сасове (школа №106). «Ремонт этих школ можно сравнить практически с полной реконструкцией внутренних помещений. Они приобрели современный вид», — сказала Щетинкина. Она добавила, что косметический ремонт в этом году сделали во всех рязанских школах.


© RZN.info

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