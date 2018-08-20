Число учеников рязанских школ увеличится почти на 2,5 тысячи

В 2018 году число учеников рязанских школ увеличится на 2,5 тысячи. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на брифинге в понедельник, 20 августа. Всего в области 1 сентября в школу пойдут более 160 тысяч детей.
Министр рассказала, что рост числа обучающихся в регионе связан с процессами внутренней миграции и с демографической ситуацией. По этой причине, отметила она, в школах сохранится вторая смена. «Те мощности, которые сейчас существуют в образовательных организациях, не позволяют перевести всех в одну смену», — добавила Щетинкина.
Вместе с тем в регионе ведется строительство новых образовательных учреждений. Напомним, школы появятся в Шиловском, Ухоловском районах и в Рязани — в районе Горрощи.