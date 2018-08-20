Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:49, 20 августа 2018 299
 0    0

Число учеников рязанских школ увеличится почти на 2,5 тысячи

Число учеников рязанских школ увеличится почти на 2,5 тысячи

В 2018 году число учеников рязанских школ увеличится на 2,5 тысячи. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на брифинге в понедельник, 20 августа. Всего в области 1 сентября в школу пойдут более 160 тысяч детей.

Министр рассказала, что рост числа обучающихся в регионе связан с процессами внутренней миграции и с демографической ситуацией. По этой причине, отметила она, в школах сохранится вторая смена. «Те мощности, которые сейчас существуют в образовательных организациях, не позволяют перевести всех в одну смену», — добавила Щетинкина.

Вместе с тем в регионе ведется строительство новых образовательных учреждений. Напомним, школы появятся в Шиловском, Ухоловском районах и в Рязани — в районе Горрощи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
17:49, 20 августа 2018
Число учеников рязанских школ увеличится почти на 2,5 тысячи
17:14, 20 августа 2018
В Шиловском районе построят школу на 132 места
16:31, 20 августа 2018
В сентябре в Захаровском районе откроется новая школа
12:25, 16 августа 2018
Следственный комитет заинтересовался ситуацией с разрушением жилья для детей-сирот в Скопинском районе 3
16:14, 15 августа 2018
Приемное отделение для экстренных больных рязанской ОКБ перестроят по образцу зарубежных клиник 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 1

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 553
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 796
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
21:59, 18 августа 2018 21 331
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 2
13:55, 11 августа 2018 20 877
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 289
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум