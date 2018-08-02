В Рязанском районе скользкий тротуар «помог» поймать грабителя. Об этом сообщило издательство «
В феврале 2018 года 27-летний Рязанец зашел за продуктами в «Пятерочку» в селе Дядьково. Он набрал товаров на четыре тысячи рублей и попытался уйти с корзиной, не заплатив. За ним погнался заведующий магазина.
«Побег» не удался: грабитель упал на скользком тротуаре, заведующий настиг его и отвел в супермаркет, где вызвал полицию.
Задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за отсутствия денег, и рассказал, что у него на иждивении находится малолетний ребенок. При этом из магазина он пытался украсть не продукты первой необходимости, а более дорогие товары, в том числе две бутыки виски.
Следствие установило, что молодой человек является безработным и состоит на учете в наркодиспансере. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж), наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.