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10:59, 2 августа 2018 251
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В Рязанском районе скользкий тротуар «помог» поймать грабителя

В Рязанском районе скользкий тротуар «помог» поймать грабителя

Фото: Pixabay.com

В Рязанском районе скользкий тротуар «помог» поймать грабителя. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В феврале 2018 года 27-летний Рязанец зашел за продуктами в «Пятерочку» в селе Дядьково. Он набрал товаров на четыре тысячи рублей и попытался уйти с корзиной, не заплатив. За ним погнался заведующий магазина.

«Побег» не удался: грабитель упал на скользком тротуаре, заведующий настиг его и отвел в супермаркет, где вызвал полицию.

Задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за отсутствия денег, и рассказал, что у него на иждивении находится малолетний ребенок. При этом из магазина он пытался украсть не продукты первой необходимости, а более дорогие товары, в том числе две бутыки виски.

Следствие установило, что молодой человек является безработным и состоит на учете в наркодиспансере. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж), наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.


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