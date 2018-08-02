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10:28, 2 августа 2018 322
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Празднование Дня города в Рязани началось с молебна. Фото

Празднование Дня города в Рязани началось с молебна. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Празднование Дня города в Рязани началось с молебна. Службу в четверг, 2 августа, у Успенского собора провел митрополит Марк.

Молебен посетили губернатор Николай Любимов, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, представители власти, курсанты, полицейские.

После службы губернатор поздравил собравшихся с Днем города и ВДВ. «Сегодня начинается День города, он по традиции совпадает с днем ВДВ. Замечательно, что у нас есть возможность наслаждаться миром над головой. Десантное училище — наша гордость, которое стоит на защите нашего государства», — подчеркнул Любимов.

Он отметил, что для праздник для города — это новая точка отсчета, чтобы сделать его еще комфортнее и лучше. «С божьей помощью у нас все получиться», — заключил губернатор.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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