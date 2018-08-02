Празднование Дня города в Рязани началось с молебна. Фото

Празднование Дня города в Рязани началось с молебна. Службу в четверг, 2 августа, у Успенского собора провел митрополит Марк.
Молебен посетили губернатор Николай Любимов, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, представители власти, курсанты, полицейские.
После службы губернатор поздравил собравшихся с Днем города и ВДВ. «Сегодня начинается День города, он по традиции совпадает с днем ВДВ. Замечательно, что у нас есть возможность наслаждаться миром над головой. Десантное училище — наша гордость, которое стоит на защите нашего государства», — подчеркнул Любимов.
Он отметил, что для праздник для города — это новая точка отсчета, чтобы сделать его еще комфортнее и лучше. «С божьей помощью у нас все получиться», — заключил губернатор.