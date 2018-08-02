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16:29, 2 августа 2018 578
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На фестивале «Подбелка» выступит участница шоу «Голос»

На фестивале «Подбелка» выступит участница шоу «Голос»

На фестивале «Подбелка», который пройдет в Рязани 3 августа, выступит участница четвертого сезона «Голос» Алина Перова. Об этом RZN.info рассказали организаторы музыкального события.

В 20:15 девушка споет вместе с московской кавер-группой «Кактус-Джем» на сцене, расположенной на Лыбедском бульваре.

Перова участвовала в шоу «Голос» на Первом канале в 2015 году. На слепых прослушиваниях она спела рок-балладу «Беспечный ангел» группы «Ария». К певице повернулись Баста и Александр Градский. Девушка выбрала команду Градского.

На проекте Перова спела в дуэте с другим участником Михаилом Озеровым, но проиграла ему в поединке. Девушку «спас» и принял в свою команду Григорий Лепс, но она выбыла из проекта на следующем этапе и не попала в четвертьфинал.


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