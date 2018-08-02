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9:37, 2 августа 2018 845
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«Мы гордимся тем, что именно Рязань с честью носит звание столицы ВДВ» — Любимов

«Мы гордимся тем, что именно Рязань с честью носит звание столицы ВДВ» — Любимов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение опубликовано на сайте правительства региона.

Любимов отметил, что десантники всегда были и остаются элитой армии, образцом воинской доблести, мужества и героизма.

«"Крылатая пехота» в любых условиях блестяще выполняет самые сложные задачи по обеспечению безопасности Родины. Мы гордимся тем, что именно Рязань с честью носит звание столицы ВДВ. Ярким брендом региона является прославленное гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, которое празднует в 2018 году свое 100-летие. Это уникальное военное учебное заведение на протяжении долгих лет остается единственной в России кузницей кадров для Воздушно-десантных войск, готовит высокопрофессиональных офицеров, доблестных защитников Отечества", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что правительство региона и в дальнейшем будет уделять самое серьезное внимание помощи и поддержки вузу, содействовать решению вопросов, касающихся развития училища ВДВ, социальной поддержки рязанских военнослужащих. Также особое внимание уделят подготовке и проведению юбилейных торжеств.

Любимов отметил, что боевые заслуги десантников — это часть славной истории Рязанского края.

«Многие жители региона служили в воздушно-десантных войсках, прошли „горячие точки“, имеют государственные награды за свои воинские подвиги. Рязанские десантники и ветераны службы свято хранят традиции ВДВ, передают их молодому поколению защитников Отчизны. Уважаемые воины-десантники! Я желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов в боевой подготовке и выполнении поставленных задач на благо нашего Отечества!» — подытожил глава региона.


© RZN.info

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