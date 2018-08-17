В Михайлове осудили двоих мужчин, которые избили до смерти знакомого и выбросили его тело в колодец

В Михайлове осудили двоих мужчин, избивших до смерти знакомого. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.
21-летний житель поселка Октябрьский Александр Антонов и 22-летний житель поселка Змеинка Андрей Касаткин получили 10 и 9 лет колонии строго режима соответственно. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Преступление произошло 19 октября 2017 года. Антонов и Касаткин избили до смерти своего собутыльника во время пьяной ссоры. Чтобы скрыть преступление, они на тачке отвезли труп к колодцу и сбросили его вниз.
Приговор пока не вступил в законную силу.