Рязанская радиостанция провела для своих слушателей семейный праздник

В четверг, 16 августа, слушатели «Радио ОК» посетили семейный праздник с просмотром мультфильма.
«Диджеи „Радио ОК“ хорошо помнят себя школьниками, когда под конец каждых летних каникул становилось очень грустно, ведь до следующего лета еще целый учебный год, — рассказала дидижей Анна Ларина. — Незадолго до первого сентября наша радиостанция решила порадовать юных слушателей и их родителей семейным праздником. Мы привезли сюда много игр, развлечений и сладостей».
Маленькие посетители праздника увидели модный показ, а также поучаствовали в гонках с игрушечными авто и дискотеке с мыльными пузырями.