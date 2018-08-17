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15:34, 17 августа 2018 357
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Рязанская радиостанция провела для своих слушателей семейный праздник

Рязанская радиостанция провела для своих слушателей семейный праздник

В четверг, 16 августа, слушатели «Радио ОК» посетили семейный праздник с просмотром мультфильма.

«Диджеи „Радио ОК“ хорошо помнят себя школьниками, когда под конец каждых летних каникул становилось очень грустно, ведь до следующего лета еще целый учебный год, — рассказала дидижей Анна Ларина. — Незадолго до первого сентября наша радиостанция решила порадовать юных слушателей и их родителей семейным праздником. Мы привезли сюда много игр, развлечений и сладостей».

Маленькие посетители праздника увидели модный показ, а также поучаствовали в гонках с игрушечными авто и дискотеке с мыльными пузырями.


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