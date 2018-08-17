Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:23, 17 августа 2018 749
 0    0

Рязанцу удалили часть желудка, чтобы он похудел на 170 килограммов

Рязанцу удалили часть желудка, чтобы он похудел на 170 килограммов

Рязанцу удалили часть желудка, чтобы он похудел на 170 килограммов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Мужчина весил 250 килограммов и не мог сбросить избыточный вес с помощью диет и спортзала.

Хирурги рязанской ОКБ удалили ему часть желудка. «Это позволяет пациенту быстрее чувствовать насыщение и он начинает терять лишний вес», — отметили в сообщении.

Отмечается, что сверхвысокий избыточный вес пациента делает такую операцию сложной.

«Мы провели лапароскопическую продольную резекцию желудка, — рассказал начальник хирургической службы ОКБ, главный хирург Рязанской области Владимир Юдин, — и это было действительно сложное оперативное вмешательство. Здесь нужна филигранная работа хирурга и точные действия анестезиолога. Иначе операция может обернуться серьезным риском для пациента».

Специалисты разработали для пациента программу реабилитации. «Уже через год Михаила точно будет не узнать», — отметили в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:49, 17 августа 2018
На мясоперерабатывающем предприятии в Рыбновском районе нашли нарушения 1
11:23, 17 августа 2018
Рязанцу удалили часть желудка, чтобы он похудел на 170 килограммов
10:32, 17 августа 2018
Рязань примет чемпионат полиции по автомобильному многоборью
10:15, 17 августа 2018
На Лыбедском бульваре рязанцы станцевали берлинскую польку и парижский вальс
10:00, 17 августа 2018
Рязанцы выбирают квартиры на верхних этажах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 356
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 441
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 231
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 446
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 20 121
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум