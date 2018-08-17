Рязанцу удалили часть желудка, чтобы он похудел на 170 килограммов. Об этом сообщил
Мужчина весил 250 килограммов и не мог сбросить избыточный вес с помощью диет и спортзала.
Хирурги рязанской ОКБ удалили ему часть желудка. «Это позволяет пациенту быстрее чувствовать насыщение и он начинает терять лишний вес», — отметили в сообщении.
Отмечается, что сверхвысокий избыточный вес пациента делает такую операцию сложной.
«Мы провели лапароскопическую продольную резекцию желудка, — рассказал начальник хирургической службы ОКБ, главный хирург Рязанской области Владимир Юдин, — и это было действительно сложное оперативное вмешательство. Здесь нужна филигранная работа хирурга и точные действия анестезиолога. Иначе операция может обернуться серьезным риском для пациента».
Специалисты разработали для пациента программу реабилитации. «Уже через год Михаила точно будет не узнать», — отметили в сообщении.