Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:22, 17 августа 2018 690
 1    0

Питерский «Зенит» прошел в следующий раунд Лиги Европы после поражения 0:4 в первом матче

Питерский «Зенит» прошел в следующий раунд Лиги Европы после поражения 0:4 в первом матче

Санкт-Петербургский «Зенит» прошел в следующий раунд Лиги Европы после поражения 0:4 в первом матче. В ответной домашней игре 16 августа подопечные Сергея Семака обыграли минское «Динамо» со счетом 8:1.

Основное время матча закончилось со счетом 4:0 в пользу российского клуба. Отличились Паредес, Нобоа и дважды ворота соперников распечатал Дзюба. При этом два гола питерцы забили в меньшинстве: на 72-й минуте судья удалил за две желтые.

Поскольку по итогам двух матчей счет был ничейным, командам пришлось играть дополнительное время. Первыми в нем отличились минчане — 4:1. Теперь «Зениту» для попадания в следующий раунд нужно было забить дважды.

Но подопечные Семака провели четыре гола: отличились Паредес, Дзюба и Мак. Итоговый счет — 8:1.

В следующем раунде питерцам предстоит двухматчевое противостояние с Мольде. Его победитель пройдет в групповой этап Лиги Европы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
8:22, 17 августа 2018
Питерский «Зенит» прошел в следующий раунд Лиги Европы после поражения 0:4 в первом матче
16:48, 16 августа 2018
ХК «Рязань» сыграет товарищеские матчи в «Олимпийском»
12:57, 16 августа 2018
Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА
16:18, 14 августа 2018
Определились соперники БК «Рязань» в Кубке России
14:12, 14 августа 2018
В Рязани прошли командные соревнования по бильярдному спорту
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 316
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 390
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 222
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 424
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 19 984
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум