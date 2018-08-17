Питерский «Зенит» прошел в следующий раунд Лиги Европы после поражения 0:4 в первом матче

Санкт-Петербургский «Зенит» прошел в следующий раунд Лиги Европы после поражения 0:4 в первом матче. В ответной домашней игре 16 августа подопечные Сергея Семака обыграли минское «Динамо» со счетом 8:1.
Основное время матча закончилось со счетом 4:0 в пользу российского клуба. Отличились Паредес, Нобоа и дважды ворота соперников распечатал Дзюба. При этом два гола питерцы забили в меньшинстве: на 72-й минуте судья удалил за две желтые.
Поскольку по итогам двух матчей счет был ничейным, командам пришлось играть дополнительное время. Первыми в нем отличились минчане — 4:1. Теперь «Зениту» для попадания в следующий раунд нужно было забить дважды.
Но подопечные Семака провели четыре гола: отличились Паредес, Дзюба и Мак. Итоговый счет — 8:1.
В следующем раунде питерцам предстоит двухматчевое противостояние с Мольде. Его победитель пройдет в групповой этап Лиги Европы.