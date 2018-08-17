На площади Ленина появится новая ливневка

На площади Ленина появится новая ливневая канализация. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в пятницу, 17 августа.
По его словам, первый этап реконструкции — это лишь увеличение пешеходной площади. «Второй этап нужно делать серьезно и подходить по уму. Привести в порядок торговые ряды, спрятать провода под землю и проложить ливневку. Спешить тут не надо. Гулять по колено в воде никому не понравится», — заявил губернатор.
Также он отметил, что вопрос о переносе с площади памятника Ленину пока не обсуждается.
«Это существенный вопрос. Его должен решать не губернатор, а весь город или даже область», — заключил глава региона.
Напомним, 4 августа на площади Ленина