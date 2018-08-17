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9:00, 17 августа 2018 39

МТС запустила в Рязанской области тариф с полностью безлимитным интернетом

МТС запустила в Рязанской области тариф с полностью безлимитным интернетом

МТС предложила своим абонентам тарифный план «Тарифище» с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России. Клиенты МТС получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС, говорится в пресс-релизе компании.

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя — интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

«Наши клиенты живут в цифровой среде и интернет для них — базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, мы сделали интернет полностью безлимитным. Более того мы добавили в тариф возможность звонить во все города России по домашним ценам, — отметила директор по маркетингу МТС Ольга Зиборова.

По ее словам, новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска этого предложения в МТС подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G и предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку и кэшбэк.

Пользователи карт МТС Банка смогут не платить за «Тарифище» и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Для этого необходимо стать участником программы «МТС Smart Деньги» и оплачивать по карте МТС Банка покупки на сумму 20 тысяч рублей в месяц.

Стоимость тарифа в Рязанской области — от 450 рублей, подробнее на сайте.


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