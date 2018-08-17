Карабасов и Фролов встретились с представителями 14 стран-участниц форума древних городов

В пятницу, 17 августа, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и глава города Владислав Фролов встретились с делегациями Международного форума древних городов. В мэрии были представители 14 стран.
Владислав Фролов рассказал гостям краткую историю Рязани, ее достопримечательностей и отметил выдающихся жителей города. Для иностранных представителей информацию дублировали на английском и немецком языках.
Своими впечатлениями о Рязани поделился чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов. «Рязань, как мы увидели на презентации, больше чем город. Так и есть в действительности. На рязанской земле наслаждаешься красотой каждого строения, которые возведены с широкой русской душой, — отметил посол. — Я очень надеюсь, что форум древних городов станет доброй традицией и будет проводиться регулярно».
Перед делегацией форума выступили рязанские артисты. Валентина Рязанова вместе с гостями спела «Катюшу».
В ответ гости рассказали о местах, из которых прибыли в Рязань, и вручили представителям местной власти сувениры с символикой своих городов.