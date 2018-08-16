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13:50, 16 августа 2018 3 017
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В Рязани открылись «посольства» древних городов мира

В Рязани открылись «посольства» древних городов мира

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 16 августа, на Лыбедском бульваре открылись «посольства» древних городов мира. Торжественная часть на площади около «Старого города».

Сюда вынесли флаги 50 городов участников Международного форума древних городов, затем собравшихся поздравили с открытием полпред в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Николай Любимов.

«С древних времен посольствами обменивались, чтобы выразить свое стремление к дружбе и добрососедству. С древних времен на наши земли приезжали купцы из Бухары и Китая, гости из ближнего востока, Византийских земель и Османской империи. Надеюсь, форум позволит этим традициям ожить с новой силой», — сказал полпред и поблагодарил рязанцев за гостеприимство.

Любимов назвал открытие в августе символичным. По его словам, именно 160 лет назад в Рязанской губернии родился выдающий дипломат Сергей Сазонов, который много внимания уделял установлению и развитию международных связей.

«Мы продолжаем эти традиции и принимаем гостей. Это фестиваль дружбы, где мы не только покажем друг другу традиции наших городах, но и обсудим общие проблемы», — подчеркнул глава региона.

После официальной части губернатор с полпредом позвонили в колокола, дав старт работе «посольств».

Щеголев и Любимов прошли по Лыбедскому бульвару и познакомились с площадками городов-участников. Почетным гостям показывали театральные выступления и пели, их учили играть на дойре, угощали пирогами и дарили подарки.

Щеголев отметил, что общая задача древних городов — сохранять историческое наследие и поддерживать комфортный уровень жизни.

«Надеемся, форум поможет найти друзей, обменяться опытом. До сих пор ничего подобного не было. Это только начало», — заявил полпред.

В беседе с журналистами Любимов сказал, что Рязань готова принимать форум и в дальнейшем. «Надеюсь, первый форум пройдет хорошо и он понравится рязанцам и гостям города», — заключил губернатор.

Напомним, что «посольства» будут работать до закрытия форума, 19 августа.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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