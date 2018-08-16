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20:32, 16 августа 2018 250
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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП со сбитыми рабочими на Московском шоссе

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП со сбитыми рабочими на Московском шоссе

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП со сбитыми рабочими на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 24 июля в 13:45.

52-летний житель Ряжска на тягаче Iveco с полуприцепом посреди трассы наехал на 28-летнего рабочего, ремонтирующего дорогу. После этого водитель сбил дорожный знак, который от удара отбросило на другого, 33-летнего рабочего.

28-летний пострадавший погиб на месте, второго мужчину госпитализировали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефону 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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